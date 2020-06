20. august taasiseseisvumispäeva suurkontsert Tallinna Lauluväljakul - Rannap ja ERSO esitavad Ruja hitte!

Rokkbändi on Rannap kutsunud mängima parimad pillimehed, kellega tal on varemgi olnud hea koostöö. Need on Jaan Varts ja Jörgen Pakkas kitarridel, Kaarel Liiv bassil, Ramuel Tafenau trummidel ning Kaspar Tambur süntesaatoritel. Kogu kooslust dirigeerib Kaspar Mänd, andekas noor dirigent, kes juhatab paljusid orkestreid, olles hetkel ka Pärnu Linnaorkestri peadirigent.

Kavas on armastatuimad Rannapi laulumeloodiad, mida te kõik tõenäoliselt teate peast: Eesti muld ja Eesti süda, Rahu, Nii vaikseks kõik on jäänud, Ilus maa, Suudlus läbi jäätund klaasi, Need ei vaata tagasi, Sa oled mul teine, Õunalaul, Eile nägin ma Eestimaad, Must lind, Must ronk, Kel on laulud laulda ja paljud teised.