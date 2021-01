20. jaanuaril avati Tallinna Kunstihoones kunstnik Flo Kasearu näitus "Elust välja lõigatud", mis tegeleb lähisuhtevägivallaga. 38aastane Lenne on üks Flo Kasearu lähisuhtevägivalla teemaga tegelevates kunstiprojektides osalenud naistest. See on tema lugu.

Kadri Karro