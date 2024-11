ARVUSTUS | Kokkade „Squid Game“: vaarita või sure!

Produtsenid teavad väga hästi, et mida otsekohesem, karmim ja polariseerivam sisu on, seda enam me ekraanide ette tardume. Kui rääkida tipptasemel produktsioonist, siis reality-žanri üks parimaid esindajaid on olnud viimasel ajal kindlasti Lõuna-Korea. Kuigi „Squid Game“ oli siiski lavastatud sari, mis ainult imiteeris tõsielusarju, tekitas see suure laine sarnaseid reality-sarju, mis on näiteks Netflixist kättesaadavad. Alustades sarjaga „Physical: 100“, kus sada kõige vägevamat korealast võtavad omavahel mõõtu, rippudes pool päeva toru otsas ja üritades üksteist mudas lämmatada, ja lõpetades uue sarjaga üsna tavapärases vormis, nagu seda on kokasaade. Uustulnuk „Culinary Class Wars“ pole aga tavaline kokasaade, vaid annab võimaluse vaadata väga retsi taidlust väga retside kokkade vahel.