See lugu räägib mehest, kes noorena ei tahtnud abielluda, ja naisest, kes noorena ei armastanud lapsi. Nüüd elavad nad – 53aastane Luciano ja 52aastane Katia Cicetti, mõlemad sündinud Itaalias – Tallinnas Lillekülas ja neil on kaheksa last.

Külli-Riin Tigasson