Eksperiment: kuidas ma võtsin tablette, millest enamik kuulnudki pole, et vähendada veinijoomist

Arutan asja perearstiga ja ta soovitab mulle retseptiravimit, millest enamik kuulnudki pole. Tunnistan talle kohe, et tahan kirjutada kogetu põhjal ajakirjandusliku kogemusloo – minu eesmärk on juhtida ka avalikkuse tähelepanu sellele, mida paljud ei tea: on tablette, mis võivad aidata tõmmata alkoholiga tagasi. Tablett, mida hakkan katsetama, on mõeldud just neile, kes pole igapäevaste suurte koguste joojad, vaid pigem vahel tipsutajad.