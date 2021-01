Korruptsioonikahtlusega vahistatud Kersti Kracht hellitab lootust, et tema rahalaev saabub väliseestlaste firmalt. Ta on olnud varemgi uurimiste all (raha kadumine valuutapoest, inimrööv). Tema hädad said alguse fiktiivsest abieluvaralepingust ja lahku minemisest.

Sulev Vedler