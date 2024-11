ASJATUNDJAD ENNUSTAVAD | Trump ei soovi end seostada diiliga, kus ainult Putin võidab

Ta meenutab, et tuhat ja enam päeva kestvat sõda ei osanud 2022. aasta veebruaris keegi Lääne analüütikutest prognoosida. Kuid Ukraina peab endiselt vastu. „Seejuures peab vastu üsna hästi,“ lisab Kannik ja meenutab, et kui jätta välja sõja esimesed kaks nädalat, kus Venemaa okupeeris arvestatava osa Hersoni, Zaporižžja ja Donetski oblastitest, on edasise kahe ja poole aasta jooksul Ukraina vabastanud märksa suurema territooriumi kui Venemaa oma kontrolli alla saanud.