Mürgise suurpõlengu põhiküsimus: kas õnnetuse hetkel kohal olnud töötajad olid piisavalt koolitatud?

Möödunud aasta kevadel põles Tallinnas ohtlike jäätmete keskus. Kohtuvaidlus juhtunu üle käib senini. On selgunud, et põlengu õhtul olid keskuses tööl ainult Ukraina renditöötajad. Dokumendid, mis pidid tõendama, kas nad olid piisavalt instrueeritud, et ohtlike jäätmetega töötada, on samuti tules hävinud.