Päev pärast hiigeltrahvist pääsemist sai Olerex uue trahvi, seekord KUUS MILJONIT EUROT

Ärksad kodanikud küsisid paar nädalat tagasi nördinult, et kas Eesti riik on hambutu. Riigikohus otsustas, et suur tanklakett Olerex tegi küll sohki, kuid karistus osutus tagasihoidlikuks, lausa nõrgukeseks. 300 000 eurot trahvi mõjub kütuseäri hiiglaslikke mahtude juures sääsehammustusena.