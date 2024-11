„Palume abi 32aastase Kristiina leidmisel, kes lahkus 26. aprillil Tallinnas Lasnamäel asuvast kodust ning ei ole sinna naasnud,“ kõlas sõnum. „Kristiina räägib vene keeles, ta on kõhna kehaehitusega ja 169 cm pikk. Tal on keskmise pikkusega tumepruunid juuksed ja pruuni värvi silmad. Kannab hõbesõrmust ja kaelas on hõbekett, mille küljes on rist. Tema mobiiltelefon on välja lülitatud.“