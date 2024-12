Markus Villig: Eesti kaitsetööstus võiks veel sada korda kasvada

Ma käisin ka Tallinna Reaalkooli põhikoolis. Kes su lemmikõpetaja oli?

See on lihtne: Andres Talts, matemaatikaõpetaja. See oli mu lemmikõppeaine. Talts oli väga muheda olemisega ja ülitark. Teadis ainet ülihästi, õpetas seda nii mõnusalt, et see ei olnud suur kohustus, vaid pigem tegi matemaatika meeldivaks.