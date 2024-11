„Kiievi Anne“ ehk Prantsusmaal õpetatakse välja Ukraina salajast armeed

Prantsusmaa president Emmanuel Macron tutvustas ideed Ukraina ametivennale Volodõmõr Zelenskõile viimase juulikuise Pariisi-visiidi ajal. Septembris tõi Prantsuse lennuvägi Ukraina sõdurid kohale. Sestsaadik on nad harjutanud Prantsuse varustuse, sealhulgas liikurhaubitsate Caesar ja tankitõrjeraketisüsteemide Milan peal, ning osalenud kohapeal pataljonitasandi õppustel. Mehed on vanuses 25–45 aastat; 90% neist on värsked ajateenijad. Prantsuse kasarmus, kus kokad valmistavad vaheldumisi ukraina (sardellid kapsaga) ja kohalikke (hommikusöögiks kohevad sarvesaiad) roogasid, veedavad vormiriietuses sõdurid vaba aega, tõstes jõusaalis raskusi või kimudes väljas sigarette.