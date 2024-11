SÕJAPÄEVIK (1008. päev) | Trump määras oma meeskonda „Ukraina ja Venemaa“ esindaja, kes ilmselt soovib sõja külmutada

LÄBIRÄÄKIMISED: Nüüd on väga tõenäoline, et Trump surub Zelenskõi ja Putini läbirääkimiste laua taha.

Jaanuaris USA presidendi ametisse astuv Donald Trump teatas täna õhtul oma isiklikul sotsiaalmeedia kanalil Truth Social, et nomineerib erukindral Keith Kelloggi ametikohale, mis kannab inglise keeles nime „Assistant to the President and Special Envoy for Ukraine and Russia“. Ehk presidendi assistent ja erisaadik, kes hakkab tegelema Ukraina ja Venemaa teemadega.