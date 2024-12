Enne sõda oli Hersonis kokku üle 120 kooli ja lasteaia. Enam pole neist ühtegi

Sa võid istuda liinibussis, et sõita tööle – bussi ründab droon. Sa tahad minna poodi või turule, et toitu osta – poode ja turgusid rünnatakse. Vestlesime Ukraina Hersoni linna kahe omavalitsusjuhiga, kes kirjeldavad, mis on järele jäänud sealsete elanike „argielust“.