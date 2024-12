Harkivist Noblessnerisse: 21aastasest ukrainlasest sai soravalt eesti keelt kõnelev staarmaakler

„Mäletan seda telefonikõnet kell viis hommikul, kui üheskoos miljonite ukrainlastega teate saime, et nüüd on asi hapu – venelased on siin ja täiemahuline sõda käes.’’ Alex Belinsky oli just sõlminud oma esimese tehingu ja müünud 24 000 dollari eest Harkivi kesklinnas asuva ühetoalise korteri.