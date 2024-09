„Nad viivad mind relva ähvardusel Moskvasse.“ Unenäod pakuvad rohkem küsimusi kui vastuseid

Arvatakse, et igaüks meist näeb öösiti umbes 3–5 unenägu, kuid osa inimesi lihtsalt ei mäleta neid. Seega on pigem küsimus selles, kas unenägusid mäletatakse, mitte selles, kas neid nähakse. Uneteadlased ütlevad, et unenägude abil aju taastub ja valmistub uueks päevaks; need aitavad ajul omal moel integreerida saadud kogemusi pikaajalisse mällu.