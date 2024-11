„RÖÖPRÄHKLEJAD“ | LHV panga juht: aastaringset kodukontorit Balil saavad teha vabakutselised, mitte ettevõtte töötajad

Juhirollis on töö- ja eraelu lahus hoidmine raske, kuid Kiisel on seadnud endale selged piirid. „Kui lapsed olid väiksed, tegin reegli, et õhtul olen kindlasti kodus vähemalt õhtusöögiks – see on tasakaalu hoidmiseks hädavajalik,“ ütleb ta kindlalt. Sellest on naine suutnud ka kinni pidada, kuigi, õhtul hiljem kodus veel töötamist pole see välistanud.