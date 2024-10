„Miks te teineteist niimoodi jälgite?“ Elukaaslasega asukoha jagamine ajab eestlased kahte leeri

Millestki, mis veel sajandi alguses oli mõeldamatu, on paljudes peredes ja isegi sõpruskondades üle maailma saanud uus norm. The Atlantic ja New York Times on avaldanud lugusid sellest, kuidas sõbrad jagavad teineteisega oma asukohta ja „pisikese sinise täpi“ jälgimine tekitab neis sooja tunde: on näha, et üks sõber on tööl, teine kinos, kolmas baaris, neljas jalutab kohe mööda sinu kodutänavast, nii et võid kähku õue hüpata ja teda kallistusega üllatada.