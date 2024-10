Lea Danilson-Järg: pere loomine ongi risk, noortel võiks rohkem elujulgust olla

Tihemini jagab Danilson-Järg mõtteid Facebookis, sest seal saab pikemalt kirjutada. Aga noored Facebooki ei kasuta ning leiavad tema mõtted üles X-ist – ja lähevad neist jube vihale. „Kui inimesed on teiste vastu tigedad, on neil tavaliselt endal mingi probleem. Sõimu suhtun kaastundega,“ võtab Danilson-Järg need reaktsioonid kokku.