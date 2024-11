Trühvlitoidud on sageli pettus. Ekspress võttis jäljed üles ja koges omal nahal, miks eriline seen nõnda kallis on

Trühvlipasta, trühvlivõi, trühvlijäätis, trühvlimajonees ja trühvlikrõpsud – kui see seen nii haruldane ja kallis on (musta trühvli kilohind on 700 eurot, valgel 2000–3000 eurot), siis kuidas saab seda meie toidukohtades nii palju olla?