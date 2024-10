„RÖÖPRÄHKLEJAD“ | Ikka sammukese kaugusel. Andres Kõpperi ehk NOËPi väsimatu jaht kättesaamatule edule

Ambitsioon ei tunne (riigi)piire

Kõpperil on suured rahvusvahelised ambitsioonid ja ta on suutnud end välismaal kenasti turule tuua. Ta tunnistas, et on algusest peale pilgu suunanud välismaale, kuna see pakub talle suuremat väljakutset. „Eesti turu vallutamise miinus on, et see unistus saab täituda, kas just lihtsasti, aga kindlasti lihtsamini kui maailma või Euroopa turul. Välisturu vallutamine aga on lõputu eesmärk, mis kunagi päriselt ei täitu,“ selgitas ta.