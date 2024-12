„RÖÖPRÄHKLEJAD“ | Jürgen Ligi: Inimestele võib-olla ei meeldi, kui ma vaidlen ja olen terav, aga see on vajalik

Eraelus ongi Ligi suurim eesmärk elada looduslähedast elu, hoolitseda väikese järve eest ja veeta rohkem aega lastelastega. „Väga loodan, et nad ei kasva liiga kiiresti tõrjuvateks ja tujukateks minu suhtes. Tahaks, et meil ei tekiks nendega barjääri, et ma ei oleks nende jaoks tüütu vanainimene.“

Ligi esimene haridus on geograafia. Tema südames on erilisel kohal just Lõuna-Eesti. „Rõõmustan, et vaat sellises kohas ma olengi kasvanud, seal oli minu lapsepõlve mängumets.“

Tema armastus looduse vastu ulatub ka veekogudeni – ujuda meeldib talle väga. „See on üks mu nõrkusi – ma tahan ujuda, ja järves. Minu jaoks on alati olnud järv jumaliku jõuga.“

Raha pole kingitus, vaid vastutus

Isegi kui raha oleks palju, siis igaühele Ligi seda rahandusministrina ikka ei jagaks. „Selline elusolendite niisama toitmine ei ole jätkusuutlik, neile endile on see halb, kui toit lihtsalt suhu pannakse.“

Mees tunnistab, et tema töö pole alati kerge, kuid rõhutab, et ei tegutse kunagi üksi. „Mul on alati olnud tugev võistkond selja taga. Usaldan oma inimesi, ja ma usun, et nad tunnevad seda.“ Enda sõnul pole ta kunagi nende peale häält tõstnud ega neid alandanud. „Tõesti usun - need vead on mul tegemata.“

Ligi tõdeb, et ei suuda ilmselt korrata saavutust, mida tegi eelmisel perioodil rahandusministrina, kui ühiskond oli ühtsem ja stardipositsioon parem. „See algab poliitikutest, kes enam teatud põhimõtetest kinni pole hoidnud,“ viitab ta.

Muutus nõuab sihti ja mõistmist

Ligi mäletab end juba 10aastasena unistamas, et Eesti saaks vabaks. „Ma ei teadnud toona, mida tähendab vabariik, aga see soov oli südames.“

Nüüd, aastakümneid hiljem püüab ta endiselt hoida elus vaateid, mis on teda noorena inspireerinud. „Kui näen, et oma riiki materdatakse, sekkun sellistesse ütlemistesse ja püüan tõestada, et partei ja valitsus ei juhi kõiki.“