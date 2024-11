„RÖÖPRÄHKLEJAD“ | Jüri Nael: vahel tuleb testida enda piire ja proovida ka seda, mida muidu ei teeks

„Sel aastal oleme stsenaristina kaasanud ka Paavo Piigi. Ta ütles ilusti, et miks me kulutame nii palju kaitsele, oma iseseisvusele ja eurooplaseks olemisele – võib-olla just seepärast, et saaksime teha midagi sellist nagu identiteedikabaree. See on ühiskonna lakmuspaber, näitab, et ühiskond on vaba ja progresseeruv, andes ruumi erinevatele häältele ja vaadetele,“ kirjeldab Nael.