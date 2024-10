Kriisipsühholoogia õppejõud: läbipõlemist on raske märgata ja veelgi raskem ennetada. Palun rohkem mõistmist ja toetust

Igapäevaselt inimestega töötava psühholoogina ja kriisipsühholoogia õppejõuna on mulle selge, et kriisid ja läbipõlemine võivad tabada meist igaüht. Kuid on levinud arusaam, et läbipõlemine puudutab ainult neid, kes on suurte kohustuste ja ebameeldivate ülesannete all kurnatud. Tegelikkus on palju keerulisem.