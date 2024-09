Alasti tõde raskest haigusest. Jaak Roosaare otsustas ära rääkida, kuidas ta Planet42 krahhiga samal ajal ise kokku varises

See mees oli Jaak Roosaare (42), paljude eestlaste eeskuju investeerimise alal, menuraamatu „Rikkaks saamise õpik“ autor.

Meedia survel tunnistas tema abikaasa Maria , et mehe tervis ei pidanud suurele tööpingele vastu, teda tabas ootamatu tõsine terviserike ja ta vajab taastumiseks aega.

Nüüd on möödas poolteist kuud. Roosaare nõustus eelmisel nädalal Ekspressile andma oma esimese – ja arstide tungival soovitusel mõneks ajaks viimase – intervjuu pärast juhtunut. Ilma midagi ilustamata. „Ma ei ole peidus ja ei karda rääkida, aga täna on see koht, kus pean oma tervise ja pere panema esimesele kohale ja selle järgi käituma. Tööteemade jaoks palkasin profid, kes kõiki neid asju hoiavad ja jõudu mööda kõigi osapooltega suhtlevad.“