HEIDIT KAIO MAAILM | Lõksus. Alkoholist ja anonüümsuse abi silmakirjalikkusest

„Oleme mehega joonud kümme aastat jutti igal õhtul kumbki pudeli veini. Kunagi alustasime muidugi ühe klaasiga. Uni on meil normaalne. Hommikul pohmelli pole. Kõik on nagu korras, aga tegelikult ei ole... Genka laulis midagi nii. Ilma enam ei saa. Lihtsalt aju teeb trikke. Hommikul mõtlen, et täna ei joo, ja mingi kella nelja ajal avastan end kohaliku Coopi veiniriiuli eest. Aga kellele ma sellest räägin? Kust ma abi saan? Perearstilt? Nalja teed!“ jätkab Birgit.