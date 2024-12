Kätlin Kaldmaa õpetab Bangkokis startapperitele loovkirjutamist

KÄTLIN KALDMAA: Kõige lihtsam asi on naermine.

Kirjanik ja tõlkija Kätlin Kaldmaa (54) andis välja lasteraamatu „Jõulud Islandi moodi“, mis räägib trollidest ja teistest huvitavatest islandlastest. See on juba kolmas Islandi-teemaline raamat Kaldmaa sulest. Suvel tuli välja Tanuca Palomari kirjutatud ja Kaldmaa tõlgitud „Tähistaeva müüdid“, mis pajatab Antiik-Kreeka lugusid sellest, kuidas tähtkujud endale nimed said.