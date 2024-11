Blind annab Urmas Voolpriidu mälestuseks kontserdi. „Justkui saaks uuesti Urmasega ühendust, seekord läbi tema muusika“

Aasta oli 2005, kui astusin Kadrioru Saksa Gümnaasiumi aulasse ja nägin laval rokkimas mingeid täiesti teisest liigast tüüpe. Mäletan, et jäin seisma ja lihtsalt vaatasin. Nii teistmoodi oli see kõik: nende lavaline olek, kiilakas karismaatiline solist ja ülejäänud kutid ennastunustavalt mängimas. Suurim kompliment Eesti bändile oli, vähemalt sel ajal, et see kõlab nagu mõni välismaa kollektiiv. Ja just selline mulje jäigi, eriti veel enda kooli pisikesel laval.