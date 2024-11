„REFORMIERAKONNA MISSA“ | Kes tahab peaministriks, käsi püsti!

Kandepinda näitab samas tõik, et senises tagasisides ongi keskendutud peaaegu täielikult sisule ja poliitilisele tähendusele, kunstilist tervikut võetud juppideks üsna napilt. Liiga pikaks venitatud enam kui pooletuhandekohalist Noblessneri saali „Kindlates kätes“ täielikult ei täida, kuid säravaid lahendusi jagub: eriti nukumaja-stseen Meikar-Keniga, rahva kohal hõljuv Ansip ja valget ürpi selga hiivav Michal, kel on üleskutse „kes tahab peaministriks, käsi püsti!“ peale raskusi natsisaluudi allasurumisega. Ennekõike ongi see lugu maailmavaatelise idealismi ja uuendusmeelsuse muutumisest ideetult kuuletuvaks usuks ja laisaks võimukrambiks