Valdo Randpere: „Missa Reformierakonnast“ kutsub liigselt klassivõitlusele

Kusjuures etenduse algus oli paljulubav – teravad naljad, hea tempo, efektne koori sissemarss… Aga siis hakkas asi venima. Ja mitte ainult venima. Suur osa kahe- ja pooletunnisest etendusest oli aeglane sobramine lugudes, mis on ajas nii kauged, et alla 40aastane publik ei suutnud tõenäoliselt pakutavaid infokilde kuidagi mingisse suuremasse pilti paigutada. Kui nad just polnud ajaloolased, kes üksipulgi on Reformierakonna tekkelugu uurinud. Nii et mu esimene ja suur etteheide ongi see, et etendus oli liiga pikaks venitatud ja suures osas igav. Äkki oleks igavus vähem vaevanud, kui kogu ettekantav tekst oleks arusaadavam olnud, aga helikvaliteet oli, nagu ta oli. Eriti andis see tunda laulude puhul.