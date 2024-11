Andres Anvelt Reformierakonna missast: kogenud poliitikust vaataja võib avastada vägagi isiklikke rünnakuid

Miks? Eelkõige seetõttu, et teadmatus Eesti poliitmaastikul toimunust ja toimuvast võib vaatajat pimestada subjektiivse reaalsuse kujundamisel. Muidugi, lavastus ongi ju Reformierakonna 30. sünnipäevake pühendatud ning selles kastmes tuleb seda ka manustada. Kuid vaataja vastutus on tunda kogu taustsüsteemi 1990ndatest tänaseni välja. Vastasel juhul on maitse lääge. Teisisõnu: võib jääda mulje, et Eesti rahvas on 30 aastat ikka nii loll olnud, et on valinud endale jumala pähe vanakuradit ennast.