Helilooja ja muusik Jakob Juhkam: lavastuse „Leviaatan“ muusikaga olid mul praktiliselt vabad käed

Kogumiku mahukusest rääkides ütleb Juhkam, et praegusel ajal on sellist mõõtu kogumikke nii lihtne välja anda, et ta isegi imestab, miks inimesed seda tihedamini ei tee. „Et nad ei datadump’i kraami sellistes suurtes kogustes,“ räägib muusik.

Saatejuht Raul Saaremetsa küsimusele, kuidas filmirežissöörid ja teatrilavastajad Juhkamilt muusikat tellivad, vastab ta: „Vastavalt projektile, vastavalt lavastajale. Igaühel on oma käekiri, kuidas nad muusikat soovivad. Näiteks Ulfsak on selline, kes ütleb alguses oma vao ette. À la – mis ma olen teinud talle – üks oli black metal, ühte tahtis 30ndate kuplee värki. Aga edasi sealt on siis nii, et võtan info ja edasi teen sellega, mis ma siis teen. Hiljuti esietendunud „Leviaataniga“ (Lauri Lagle lavastus teatris Ekspeditsioon – S.N.) olid mul jällegi praktiliselt vabad käed. Kogu selle kõla, koosseis, ise tehtud pillid kujunesid proovide käigus välja.“

Muusika ja muusikaelementide koha pealt tal enda sõnul lavastajetaga suuri vaidlusi pole. „Kui vaidlusi on, siis sisulisi ja üldise sobivuse jutud ja vaidlused, aga päris takti kaupa ei tulda ütlema,“ kostab Juhkam.

Uue sooloalbumi väljatulemise asjus räägib Jakob, et sooloalbumid kipuvad tal ilmuma tsüklitena. „Preagu näin ma olevat selle tsükli keskel. Neli, viis, kuus aastat on tsükkel, mil mul sooloasi ilmub, kõik muu tuleb siis vahepeal.“

Saatejuht Raul Saaremetsa valikul hinnati järgmisi lugusid:

Vera Vice „Ever Since“

Becky and the Birds „London is Not The Same“

Prodigyboys „Ratchet“

Cyn „The Smiths“

Milline lugu võitis? Kuula podcast’ist!

„Muusikanõunikud“ läheb eetrisse koostöös Muusikalinn Tallinnaga.

Jälgi „Muusikanõunikke“ Instagramis: @muusikan6unikud

Muusikanõunikud soovitavad: Siim Nestor soovitab „Zappa!“ Ludensemble XL, dirigent Kaspar Mänd, Vaiko Eplik, Valter Soosalu 15. detsember, Alexela Kontserdimaja Valner Valme soovitab Ülase jõulud! Hemokoid, Düsentroop, Joy Palace, Koni, Sitalaps. 21. detsember, Ülase 12 Raul Saaremets soovitab Coldpakk B2b Let Me Juke DJs 7. detsember, IDA Radio Jakob Juhkam soovitab Lauri Lagle lavastus „Leviaatan“ 7. detsember, 11. detsember, 12. detsember, Krulli kvartal

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemalt Ükskõikselt Kurvana Vihasena Saada