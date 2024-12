Tommy Cashi uus lugu saab „Muusikanõunikes“ üllatavalt vähe punkte

„Ma ei pretendeeri stiilipuhta amapiano produtsendi tiitlile,“ ütleb Maris. „Kindlasti on see minu kui eestlase versioon sellest. Amapiano on mulle inspiratsioon, aga lõpuks teen ma lihtsalt eestikeelset popmuusikat.“

Äärmiselt trendika stiilini jõudmise kohta ütleb Maris, et talle on Aafrika muusika üleüldse alati meeldinud. „Seal on ka mingid ühisosad eesti pärimusmuusikaga ja laiemalt folgi stiilidega,“ leiab ta.

„Mingisugune lihtsus, mingi tantsuga seotus, mis mind selles stiilis kõnetas.“

Konkreetse plaadi tegemiseni jõudmisest räägib ta aga: „Kaks aastat tagasi sõitsime Peeter Ehalaga (Marise teose välja andnud plaadifirma TIKS rekords üks vedajaid – S.N.) ühelt esinemiselt tagasi. Pikem sõit oli ja tavaliselt, kui temaga sõidame, siis kuulame ühe või teise valitud muusikat, ja saab arutleda asjade üle, mille üle muidu pole aega filosofeerida. Ja täpselt niimoodi oligi, et tema ütles: Maris, sa võiksid teha amapiano’t. Et kui keegi praegu noortest Eestis seda teha võiks, siis see oled sina. Ja mina olin oma loomingus kuidagi kohas, et oli vaja uut suunda või mõnd raamistikku. Võtsin aega, hakkasin järjest rohkem amapiano’t kuulama, varsti sündisid esimesed demod ja siia siis olen ma nüüd jõudnud.“

Samas žanris kavatseb Maris kindlasti edasi tegutseda. „Lõpuks ei ole amapiano kindlasti ainus asi, mida ma tahan teha, aga praegu on see lahe ja inspireerib mind. Juba teen lugusid edasi, suhteliselt samas võtmes. Ja mis on veel lahe - et amapiano inspireerib hetkel ka väga paljusid teisi artiste.“

Äsja ilmunud pisiplaadil teevad Marise lugudes kaasa räpparid-lauljad EiK, Jüri Pootsmann, Reket ja villemdrillem.

Saatejuht Raul Saaremetsa valikul hinnati järgmisi lugusid:

INGA „Do You Really Want Her“

Tommy Cash „Hottie“

Milline lugu võitis? Kuula podcast’ist!

„Muusikanõunikud“ läheb eetrisse koostöös Muusikalinn Tallinnaga.

Jälgi „Muusikanõunikke“ Instagramis: @muusikan6unikud

Muusikanõunikud soovitavad Siim Nestor soovitab: 6arely Human (USA) Kaasa teeb hubithekid 7. detsember, Helitehas Valner Valme soovitab: Hidden Orchestra (Šotimaa)

Kaasa teeb Arms and Sleepers (USA) 30. november, Paavli Kultuurivabrik Raul Saaremets soovitab: Tomorrow Comes The Harvest (USA) Kaasa teeb Maarja Nuut ja Nicolas Stocker 30. november, Salme Kultuurikeskus Maris Pihlap soovitab: EiK | elav muusika 5. detsember, D3

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemana Ükskõiksena Kurvana Vihasena Saada