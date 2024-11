Eesti filmi tulevikutähtede õppejõud: „Eestis saadakse liiga kiirelt kuulsaks“

„Kindlasti on Tai poks mõjutanud nende isiksuseomadusi, julgustanud neid seadma suuri eesmärke. Oleme õpetanud, et tähtis on teekond, mitte sihtmärgini jõudmine,“ ütleb noormeeste Tai poksi treener Ivo Pukk, kelle käe all poisid hakkasid treenima 13aastaselt. Ta lisab, et Eskod olid alati trennis kohal ja äärmiselt töökad. See töökus tasus end ka ära – nende poksikarjäär oli niivõrd edukas, et nad on ise öelnud, et seisid peale keskkooli valiku ees – kas film või Tai poks. Nad valisid esimese. „See võitlejaelu on päris keha hävitav,“ on nad öelnud.