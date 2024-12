NÄDALA PLAADID | Mis kõlab Eesti räpis praegu – uimastipoliitika, alkoaurud, enesekindlus ja kummaline eurodisko

Tommy Cashil on käsil tihe aeg. Novembri lõpus startis ta Euroopa ja USA kontsertturneele, mida alustas Londonis ja lõpetab New Yorgis. Samal ajal tõmmati käima Eesti Laulu karussell, mis nõuab omajagu pühendumist ja sahmimist ka juhul, kui oled oma peas selle juba võitnud. (See arrogants, muideks, võib siinkirjutaja hinnangul talle eurokoha maksma minna. Joosti ja Käärija toetus ei loe, kui Malle Põlvast sinu poolt ei hääleta.)