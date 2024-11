Räppar Sip€lga: Ma olen uruhiir, vähemalt pärast seda, kui ma kaineks hakkasin

Plaadi „Tere, kaine Eesti!“ umbes kolmandikul lugudest räpib Sip€lga drum’n’bass põhjade peale. Räppari sõnul sai sedasorti teos alguse Yohani korraldatud peolt, kus räppar ka ise esimest korda DJna üles astus ja jungle’it mängis.

„Pärast pidu ütles Yohan mulle, et ta tahaks koos töötada Eesti hiphop-artistidega, et teha nendega drum’n’bass album. Tol hetkel oli tal idee, et iga loo peal on erinev räppar, aga teisi ta ei leidnud – jäin ainult mina, plaan B,“ meenutab Sip€lga.

Saatejuht Raul Saaremetsa küsimuse peale, kas ta kuulab ja vaatab ka, mida tema kolleegid praegu teevad, vastab Sip€lga: „Ma olen selline uruhiir, et ma vaevu üldse käin kuskil üritustel. Vähemalt pärast seda, kui ma kaineks hakkasin. Aga jälgin küll, mis nad teevad. Huvitav on see meie väike konnatiik.“

Uuel albumil kõnelevad üksjagu tekstidest alkoholist ja selle pruukimisest. Küsimuse peale, kas sellepärast ongi tema plaadi peal nii palju laule alkoholist, et ta hakkas kaineks, vastab Sip€lga: „Jaa, täpselt nii ongi!“

Tandemi värske albumi annab 11. novembril välja plaadifirma Legendaarne Records. Teose esitluspidu toimub 14. novembril Tallinnas SUHE baaris, Telliskivi Loomelinnakus.

Saatejuht Raul Saaremetsa valikul hinnati järgmisi lugusid:

Tyler, the Creator „I Hope You Find Your Way Home“

Loits feat FAAM „Tõelised kuningad (Kutse sügavikust)“

Underworld „Hilo Sku“

Milline lugu võitis? Kuula podcast’ist!

„Muusikanõunikud“ läheb eetrisse koostöös Muusikalinn Tallinnaga.

