NÄDALA RAAMAT | Ilma teisi naisi maha tegemata – Katrin Ruusi debüüt on paganama hea!

Ei saagi enam aru, mis värk see on, et nii mõnigi meeskriitik, näiteks Lauri Sommer Sirbis Janika Läänemetsa uuest kogust rääkides või Toomas Raudam Postimehe veergudel Ruusi „Prügimaja Dionysosest“ kirjutamas kiidavad arvustatavaid naisi ja nende loomingut teisi naisi maha tehes. Justkui teiste naiste arvelt. Kas ilma selleta on tõesti raske öelda: raamat on kõva! Lisamata „aga vat need teised naiskad kirjutavad mingit menstruaalpoeesiat või on lihtsalt nõmedad feminatsid – vabandust – nistid“. Ons tõesti see nii raske, seltsimehed-kriitikud?