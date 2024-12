Kristopher Luigend: Erich Kriegeri sünnipäevale kutsumine võib olla ohtlik

Millise uue sõna sa viimati õppisid?

Ingliskeelse sõna „threshold“, mille üks tähendus eesti keeles on lävepakk. Ilus sõna!

Mis on kõige lihtsam asi maailmas?

Kuidas sa tunned end oma kehas?

Nagu kala vees, nagu kuningas oma troonil. Olen rahul sellega, mille Looja on mulle kinkinud.

Mis on esimene asi, mida sa koju jõudes teed?

Mis sind enda juures kõige rohkem närvi ajab?

Pisiasjade üle otsustamine on minule tüütu.

Keda sa kindlasti oma sünnipäevale ei kutsuks?

Ma arvan, et Erich Kriegeri sünnipäevale kutsumine võib olla ohtlik. Ajalugu on näidanud, et tegemist võib olla üle keskmise äkilise minekuga külalisega.