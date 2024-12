NÄDALA RAAMAT | „Mis kurat ta sinna Venemaale ronis,“ oli esimene mõte Norra menukirjaniku uut romaani kätte võttes

See vene hing! Kui sa minuga koos ei joo, tapan ära. See on muidugi liialdus, mul on Eestis mitmeid lahedaid vene tuttavaid, kes ei vasta negatiivsetele ega võib-olla ka mitte positiivsetele klišeedele „venelasest kui sellisest“. Ja mu lemmikkirjanik on Andrei Ivanov. Ent Venemaa, suur ja lai, pole mulle põnev nagu vist ka paljudele idaeurooplastele, kes on näinud Nõukogude ja Putini aega. Neil kahel ajal pole muud vahet kui diktaatori nimi. Aga see ei ole põnev. See on õudne.