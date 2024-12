KINOFILMIDE EDETABEL | Esikolmik on vahetunud uute hittide vastu

Kriitikute tabelit juhib Iraani film „Minu lemmikkook“, millest Tristan Priimägi kirjutas PÖFFi soovitustes nõnda: „Lugu keelatud armastusest Iraanis, kui seitsmekümnendates eluaastates mees ja naine üksteist leiavad, aga karmid moraalinõuded neil ilma abieluta koos aega veeta ei luba. Maryam Moqhaddami ja Behtash Sanaeehi „Minu lemmikkook“ on südamlik ja ilus armastusfilm vürtsitatuna paraja huumori ning päris korraliku annuse ühiskonnakriitikaga. Lisaks heale filmielamusele on see vajalik meeldetuletus sellest, et inimõigused ei pruugi olla iseenesestmõistetavad.“