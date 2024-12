ARVUSTUS | Eesti-Soome „Raketi“ tegelased pärineksid justkui mõnest Lapi „Õnne 13st“

Lavastaja Miia Tervo juured ulatuvad Lapimaale ning ta on öelnud, et nautis väga kodukandis filmimist. Ka tema esimene linateos „Aurora“ (2019) valmis just seal. Eestist on aga filmiga seotud üle saja inimese, nende hulgas Tiina Tauraite kaamera ees ning kaamera taga produtsendid Johanna Maria Paulson ja Evelin Penttilä, operaator Meelis Veeremets, grimmikunstnik Kaire Hendrikson jpt.