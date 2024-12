Auhinnatud kunstnik Katrin Piile oma elu muutnud maalist: „Taganemisteed enam ei olnud“

Kes on Katrin Piilega kokku puutunud, teavad, et kunstnik on süsteemne ja korrektne. Ta jäädvustab põhjalikult oma tööprotsessi, ta on oma teosed eri valmimisjärkudes üles pildistanud, osalt koguni pooleliolevatest maalidest maale teinud. Oma loomingut on kunstnik korralikult dokumenteerinud.