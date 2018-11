Aga plaat tervikuna on nii hüva hoo taha saanud, et superstaari esikteos debüteerib albumite tabelis esimesel kohal. Samuti – palju õnne ja edu edaspidiseks!

18. kohale on uustulnukana startinud „Somewhere“ – superansambli Ewert and the Two Dragons uue albumi esimene singel.

Seitsmendal kohal on uue tulijana tabelis esimest korda nägu näitav uue laine hiphopi artist Pluuto . Tema lugu „Mõtetes“ on ka selle 15aastase artisti esimene pala, mis on avaldatud ka Eesti digitabelite poolt arvestatavates kanalites (Spotify, iTunes, Deezer). SoundCloudis on sama lugu juba suvest saadik kuulda ja on leidnud seal üle 55 000 kuulamise. Ja Spotifys on hetkeks kogunenud kuulamisi peotäis üle 29 000.

Nüüd on siis nublu või nublu osalusega lugusid kõige kõrgemas otsas kokku kuus, sest ka Ödede „Rulli Rulli Rulli“ remiks temaga on seitsmendalt kohalt viiendaks tagasi tulnud.

Number üks on küll taas nublu lugu – tema tutikas singel „tmt“ – ja ega kellelgi vist kahtlust polnud, et see joonelt liidriks kihutab.

Proosit! Mul on juba pool pudelit lahendatud. Tähistades seda, et sel nädalal on muusika digitaalse tarbimise edetabelid üsna sündmusterohked!

Positsioonile 24 on rebinud vanameister Jean-Michel Jarre’i uudisteos „Equinoxe Infinity“, 28ndaks Michael Bublé album „love“ ja napilt üle tabeli serva soulräpimehe Anderson .Paaki värske „Oxnard“.

Ühtki Queeni plaati polegi sel nädalal tabelisse juurde tulnud. See-eest näitab väikest tõusu Ödede esimene kauamängiv – kohalt 39 kohale 30.

Omapäraselt rahulik on sel nädalal sootuks singlite tabelis. nublu „tmt“ on oodatult uus liider ka siin nimestikus ning „Mina ka“ on pärast langemist üheteistkümnendaks tipu juurde kolmandaks tagasi kuulatud. Nii et nublul on selles tabelis taas kolmikjuhtimine. Ja „tmt“ tuules on uut elu saanud ka tema „2 Quick Start“ – tagasi esikümnes, kaheksandal kohal, eelmise nädala positsioonilt 31.

Irkutski säga Big Baby Tape on palaga „Gimme The Loot“ supsanud 32. kohale ning Pluuto „Mõtetes“ on üleüldiselt ikkagi niivõrd hea minekuga, et on rebinud ka tihedama konkurentsiga singlitabelisse – kohale 36.