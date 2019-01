Vägisi tekib küsimus – mis saab Eesti kultuuri välismaal esitlemisest edasi?

Riigi rahaline panus ja korralduslik üksmeel, mis eesistumise ja EV100 tähistamisega kaasnes, oli kindlasti midagi, mis tavapärane ei ole. Kõlab kulunud jutuna, aga me peame ametkondade vahelise koostöö saama veel paremini ühte jalga kõndima. Kõige lihtsamad näited on seotud kultuurivõimaluste ja äridiplomaatia sidumisega. Aga kindlasti puudutab see ka meie sisutegijate, esinejate, artistide, produtsentide, mänedžeride koolitamist selles osas, kuidas ehitada üles oma koostöö kohapeal oleva Eesti saatkonnaga, et olla valmis omalt poolt pakkuma mitmekesisemat lähenemist. Juba programmi alguses rõhutasime, kui oluline on meie jaoks kõik, mis tuleb pärast aastat 2018.