Tartu teadlane avastas, mis juhtub ajus vahetult enne surma

Kaks päeva pärast operatsiooni pöördus kõik järsult halvemaks, härral tekkisid krambid. Et mõista, kas see on seotud tema ajutraumaga, ühendasid arstid patsiendi külge EEG (elektroentsefalograafia) seadme. See rohkete juhtmetega mütsi meenutav seadeldis mõõdab ja salvestab ajutegevust, täpsemalt elektrilist aktiivsust ajukoores. Hetkel, kui arstid parasjagu aju-uuringut tegid, sai mees südamerabanduse ning suri.