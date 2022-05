Vaadake elektrilepingud üle! Kümned tuhanded eestlased kasutavad börsipakette, mis ei arvesta tunnihindu

Esimese signaali, et midagi võib olla viltu, andis Eesti Ekspressile meie kauaaegne lugeja Priit Kivinurm. „Kui elektrihinnad eelmise aasta lõpus hüppeliselt tõusid, soovitati inimestel asuda hoolsalt jälgima börsihinda ning vastavalt sellele elektrit tarbida,“ selgitas ta. „Olin kindel, et mul on selline pakett, mis võimaldab börsihinda jälgides raha kokku hoida, sest paketi nimi on „Muutuv. Börsihind, mis muutub iga tund“.