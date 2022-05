40+ naine: üksi laps saada oli mu viimane võimalus

„30. aastate keskel naised, kellel kas puudub toimiv partnerlussuhe või on mõni krooniline günekoloogiline probleem, mis võib viljakust ohustada, tajuvad, et ühel ajahetkel tuleb mingi otsus langetada, ning tulevad üha sagedamini viljatusravi osakonda nõu küsima. See on väga mõistlik,“ ütleb dr Kai Haldre.