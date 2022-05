Puntras valitsusel on paar võimalust, kuidas jääda kokku. Ja veel rohkem, kuidas minna laiali

Valitsuskoalitsioonil läks töönädala lõpp väga pingeliseks ja teravaks. Ultimaatumeid loobiti mõlemas suunas ning nende tagajärgedega tuleb nüüd tegeleda algaval nädalal. Suurim küsimus on endiselt, kas pärast kõike öeldut ja tehtut on praegusel võimuliidul veel võimalus koos edasi minna. Võimalused selleks on tegelikult olemas ja algav nädal toob kaks punkti, kust võiks saada aimu, milleks tahet rohkem on.