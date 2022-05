Millest lapsed praegu Ukrainas räägivad? Nad ütlevad üksteisele: pärast õhuhäire lõppu näeme! Ja nad kallistavad sageli

Ukraina ühiskond ja haridussüsteem olid üsna konservatiivsed, õpikutes võis näha vaid ühte peremudelit: ema, isa ja kaks last. Võib öelda, et see on traditsiooniline norm. Vastasin Lizale, et kirjutan küll selle raamatu, kuid see pole üksnes LGBT-peremudeli lugu, ma tahan rääkida Ukraina peredest.