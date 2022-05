Nelja lapse ema Janne viimane lootus on annetajad: arvasin, et lihtsalt nägemine hägustub ja pean prillipoodi minema

„See oli nagu tükk või ähmane läbipaistev asi, püüdsin ära hõõruda. Siis kadus ja tuli tagasi. Kuni ühel hetkel jäi pidama pikemaks. Mõtlesin, et tuleb minna prillipoodi ja võtta prillid. Arvasin, et lihtsalt nägemine on hägustunud,” räägib Janne.